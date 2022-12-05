البرازيل تعبر لربع نهائي كأس العالم برباعية لهدف ضد كوريا

عبر المنتخب البرازيلي لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعدما تفوق برباعية لهدف ضد المنتخب الكوري الجنوبي وذلك ضمن منافسات دور ثمن النهائي على ملعب استاد 974.

أنهى المنتخب البرازيلي شوط اللقاء الأول متقدمًا برباعية، سجل أول الأهداف فيني بمتابعة رائعة لعرضية رافينيا، وكان ثاني الأهداف عن طريق نيمار من علامة الجزاء، فيما سجل ريتشارليسون الهدف الثالث بعد هجمة منظمة رائعة، وختمها باكيتا بمتابعة عرضية فينيسيوس في شباك الحارس الكوري الذي لم يجد الراحة في شوط اللقاء الأول.

ومع الشوط الثاني حاول المنتخب الكوري تقليص الفارق، ربما كانت أبرز الكرات في الدقيقة 68 حيث شهدنا كرة بـ7 أرواح، فسدد جميع لاعبي كوريا في منطقة جزاء البرازيل ولكن تصدى لجميع التسديدات الدفاعات البرازيلية رفقة الحارس المخضرم أليسون بيكير الذي حافظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة 76 حيث سدد سونج هو تسديدة لا تصد ولا ترد، مسجلًا الهدف الأول لكوريا في شباك البرازيل لا يسأل عنها بيكير.

وفي الدقيقة 88 استطاع داني ألفيس أن يترجم عرضية مارتينيلي لتسديدة رائعة من لمسة واحدة تعامل معها الدفاع الكوري بشكل مثالي لينهي المباراة بنتيجة 4-1، ويتأهل بذلك المنتخب البرازيلي لملاقاة كوراتيا في دور ربع نهائي كأس العالم.