سقوط قتلى وجرحى.. القوات الأوكرانية تستهدف قاعدتين عسكريتين روسيتين بـ”#طائرات_مُسيرة”

تطورات جديدة تشهدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات القليلة الماضية تمثل في شن القوات الأوكرانية هجوماً على إحدى القواعد العسكرية الروسية ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعلن مسؤول عسكري أوكراني أن الجيش استهدف قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الأميال داخل روسيا باستخدام طائرات مسيّرة.

وقال إن الطائرات المسيّرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضراراً بعدة طائرات أخرى.

على جانب آخر، أعلن حاكم مدينة كورسك الروسية عن اندلاع حريق في خزان نفط بعد هجوم بمسيّرة أوكرانية.

يذكر أنه في وقت سابق الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاعدتَين جويتَين روسيتَين تقعان في وسط البلاد، تعرضتا لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الروسي، بالإضافة إلى إصابة أخرون بجروح.