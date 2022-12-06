خبير #طقس يستعرض 9 خصائص للمربعانية

استعراض خبير طقس 9 خصائص للمربعانية جوية مميزة.

وقال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن المربعانية عبارة عن خصائص جوية مميزة، متى ما توغلت إلى أجواء السعودية أو غيرها نقول دخلت المربعانية، وهي لا تنضبط في تاريخ بعينه، بل تتقدم أحياناً عن موعدها المرقوم في التقاويم، وتتأخر أحياناً.

وأوضح "المسند"، عبر "إنفوجرافيك" أرفقه على حسابه بـ"تويتر"، أن هناك 9 خصائص المربعانية، منها: "انخفاض درجة الحرارة، والبرودة تـكـون فـي داخل المنازل وخارجها، وعادة تكون السماء صافية والأجرام السماوية واضحة، وتهاجر طـيـور الجـونـي والكدري فيها".

وبيّن أن من خصائص المربعانية "ظهور نجم النسر الواقع (فيقا) فجراً جهة الشرق، وعادة تشح الأمطار فيها وتنحسر المنخفضات الجوية، وتتساقط فيها أوراق بعض الأشجار، ويخرج البخار المتكثف من الفم فجراً، وفي منتصفها ظهور الفقع فـي الأمـاكـن الموسومة".

وأشار "المسند" إلى أن "دخول موسم المربعانية لا يثبت عنده في وقت واحد، وفي يوم واحد فيتكرّر كل عام".