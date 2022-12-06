اتفاق على تعاون سعودي أمريكي في معالجة المياه والطاقة والصناعة

بحثت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نوف التركي، ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، ديفيد كالاهان، أمس، أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.

وتناول الجانبان بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين ووفد تجاري أمريكي, الفرص الاستثمارية في معالجة المياه والاستشارات الإدارية والصناعية وتقنية الأعمال وخدمات منشآت الطاقة والصناعة.

وقالت نوف التركي إن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية قوية، مبينة أن حجم التجارة المشتركة بين البلدين بلغ نحو 114.1 مليار ريال في 2021، بزيادة 28 مليار ريال عن عام 2020.

كما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة السادسة للدول التي تُصَّدر لها المملكة، وفي المرتبة الثانية للدول التي تستورد منها، وتعمل في المملكة أكثر من 700 شركة أمريكية، علاوة على أكثر من 21 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي حتى العام الجاري 2022.

وأضافت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية: «البلدان حريصان على تعزيز تبادل الوفود التجارية في جميع المستويات، وتقوية العلاقات الثنائية التي تشهد تطورًا ونموًا سريعًا في مختلف الأنشطة، على ضوؤ الإجراءات والحوافز الحكومية الجديدة التي حررت الاقتصاد الوطني, إضافة إلى الرغبة الملموسة من الشركات الأمريكية بالدخول إلى القطاعات الاستثمارية في المملكة التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030».