‏‎#وزارة_العدل: صندوق النفقة يسلم 52 مليون ريال لـ11.7 ألف مستفيد

كشفت وزارة العدل، صرف صندوق النفقة أكثر من 52 مليون ريال كنفقات إلى 11,700 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق السعودية المختلفة، حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

ودشن الصندوق أخيراً الموقع الإلكتروني الجديد في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني شكلاً ومضموناً مما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني Nafaqah.sa، ثم إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونياً.