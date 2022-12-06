إعلان جديد من #حساب_المواطن بشأن موعد صرف #دفعة_ديسمبر #عاجل

كشف برنامج «حساب المواطن» عن موعد صرف الدفعة 61 المخصصة لشهر ديسمبر الجاري.

وأوضح حساب البرنامج على «تويتر» أنه باقي 5 أيام فقط على صرف دفعة ديسمبر، ليكون صرفها بذلك يوم 11 ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق، بَين «حساب المواطن» أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وسبق أن حذر «حساب المواطن» من إجراء يؤثر على أهلية المستفيد وقيمة استحقاقه للدعم.

وشدد على ضرورة التأكد من دقة بيانات الدخل، وتسجيل المصدر الصحيح للدخل بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر أهلية المستفيد وقيمة استحقاقه للدعم.