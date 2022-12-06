هل يسمح بإجراء المكالمات الهاتفية لركاب الطائرات؟.. خبير يُجيب #عاجل

كشف الخبير التقني عبدالله السبع، عن إمكانية السماح لركاب الطائرات بإجراء مكالمات هاتفية.

وقال السبع في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن التكلفة المادية قد تكون العائق أمام السماح بالمكالمات الهاتفية على الطائرة، خاصة مع قصر مدة الرحلة.

وأضاف الخبير التقني، أن بعض شركات الطيران دعمت تقنيات الاتصال المختلفة في الطائرات الجديدة، مشيرا إلى أن إضافة سرعات إنترنت أكثر من المتاح على متن الطائرات مطلب مُلح.

وأوضح عبدالله السبع، أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات كانت هناك اتفاقية بين الخطوط السعودية وإحدى الشركات لتوفير سرعة إنترنت عالية على خط (الرياض- جدة) لكن لم يُطلق حتى الآن.