أول تعليق رسمي من رونالدو للانتقال إلى النصر

نفى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ما يتردد عن انتقاله للنصر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونقل موقع "مايس فوتبول" البرتغالي تصريحا لرونالدو في منطقة الصحفيين حيث تواجد اللاعب البرتغالي عقب مواجهة سويسرا ردا على سؤال حول انتقاله للنصر وقال: "لا، هذا ليس حقيقيا".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت قبل عدة أيام أن رونالدو بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الفريق السعودي.

وأصبح رونالدو لاعب حرا بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين.

وتأهل منتخب البرتغال لربع نهائي كأس العالم 2022 بعد اكتساحه لسويسرا أمس الثلاثاء بستة أهداف لهدف في ملعب لوسيل.