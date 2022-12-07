خططوا لخطف #وزير والهجوم على #البرلمان.. القبض على خلية إرهابية تضم متطرفين من اليمين في #ألمانيا 

كشفت وسائل إعلام ألمانية النقاب عن أن السلطات تمكنت من القبض على خلية إرهابية تضم متطرفين من اليمين كانوا يخططون لاستهداف مبنى البرلمان.

ونقلت صحيفة "دير شبيجل" عن مصادرها أن القوات الألمانية الخاصة تعمل في آن واحد في 11 من أصل 16 ولاية فيدرالية ألمانية، مضيفة أنه قد تم بأمر من النيابة العامة للبلاد اعتقال 25 رجلا وامرأة كانوا إما أعضاء في منظمة إرهابية أو يدعمونها.

وتابعت أنه تتم حاليا أعمال التفتيش في أكثر من 130 منزلا ومكتبا ومبنى آخر.

وأشارت إلى أن المحتجزين كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة الفيدرالية وخطف وزير الصحة لاوتيرباخ، وكان من المتوقع أيضا أن يبدي جزء من رجال الأمن تضامنهم مع الإرهابيين.