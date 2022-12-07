الكرملين: المساعدات العسكرية الأمريكية لـ #أوكرانيا “تستفز” #روسيا

وصف الكرملين، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الأمريكي للإنفاق على المساعدات العسكرية الذي يتضمن 800 مليون دولار لأوكرانيا، وأقره المشرعون الأمريكيون أمس الثلاثاء، بـ"المستفز" بالنسبة لموسكو.

وأكدت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين في بيان مشترك، موافقتهما على مشروع ميزانية الدفاع للبلاد للسنة المالية 2023 بقيمة 858 مليار دولار.

ويتوقع أن يطرح المشروع للتصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع، يليه تصويت في مجلس الشيوخ، قبل أن ترفع وثيقة الميزانية النهائية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها.

وينص مشروع ميزانية الدفاع على رصد 800 مليون دولار على الأقل لمساعدة أوكرانيا في مجال الأمن، ما يزيد بـ 500 مليون دولار عن طلب البيت الأبيض، وتعتزم واشنطن تخصيص 11,5 مليار دولار للردع الدفاعي في منطقة آسيا والمحيطين الهادئ والهندي.

وتنص الوثيقة على تخصيص 6 مليارات دولار لـ"مبادرة احتواء" في أوروبا موجهة ضد روسيا.