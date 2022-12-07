اتفاقية للاستفادة من تجربة #الصين في التشجير ومكافحة التصحر #الرئيس_الصيني #القمة_السعودية_الصينية #القمة_العربية_الصينية

وقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، اليوم، اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة «إيليون» الصينية «Elion Saudi Co»، ومثَّلها كل من بلاتو ياب والدكتور عبدالعزيز البابطين، للاستفادة من تجربة الشركة وخبراتها الواسعة في مجال التشجير واستصلاح البيئة الصحراوية في الصين، وتوظيف التقنيات المبتكرة التي تتمتع بها في تنمية الغطاء النباتي داخل المملكة، لتحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء».

وتهدف الاتفاقية التي حضر توقيعها وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إلى بناء تعاون إستراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة وتقوية العلاقات وتوطيدها، مع التركيز على أهمية تعزيز التعاون في مجال الاستفادة من تجربة «ELION» بصحراء كوبوتشي، في مجالات مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتثبيت الرمال في المملكة وفقًا لقواعدها وتشريعاتها.

وتتضمن مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين عددًا من الموضوعات المهمة، منها إنشاء وتطوير مشاتل متخصصة، والتعاون في خدمات الاستشعار والتحليل عن بعد عبر الأقمار الصناعية للمشاريع الزراعية في المملكة ورصد ومتابعة انبعاثاتها.

كما تم الاتفاق على مشاريع معينة تكون تجربة لاستخدام معرفة وتطبيقات شركة «إيليون»، بما يتوافق مع ظروف المملكة البيئية ومصادرها الطبيعية، بما في ذلك استخدام النباتات المحلية في التشجير البيئي.

وتمتاز مجموعة «إيليون» الصينية القائمة في صحراء «كابتشي» بكونها شركة رائدة في مجال التشجير واستصلاح البيئة الصحراوية والأراضي الجافة، وتملك رصيدًا مميزًا من التجارب الريادية الناجحة في الزراعة بصحراء «كوبوتشي» الصينية- Kubuqi، المعترف به من قبل الأمم المتحدة في مجال مكافحة التصحر وإدارته، إضافة إلى أنها تمتلك أنظمة وتطبيقات تستخدم فيها التكنولوجيا في جميع مراحل الزراعة وتنميتها، ومنها الذكاء الاصطناعي والبلوك شين، والطاقة النظيفة في تلك المشاريع.