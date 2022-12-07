مركز الأعمال السعودي الصيني: أعداد الشباب السعوديين المستقرين في الصين للتجارة يتجاوز 130 شخصا

قال رئيس مركز الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان، إن أعداد الشباب السعوديين المستقرين في الصين للتجارة يتجاوز 130 شخصا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية، إن الشباب يعملون على توفير خدمات كبيرة للمنشآت المتوسطة والصغيرة.

وبدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين، إلى الرياض، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية إلى السعودية.

وكان في استقبال الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق)، وسفير المملكة لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.