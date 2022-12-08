هل يجب الإفصاح عن #القروض والالتزامات المالية لتحديث البيانات؟..”#حساب_المواطن” يجيب #عاجل

أوضح برنامج "حساب المواطن" مدى تأثير القروض والالتزامات المالية على تحديث بيانات المستفيد عن الإفصاح عن الدخل.

وأكد "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على منصة "تويتر"، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، و يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي.

وأضاف بأن المرتب الوظيفي يجب أن يكون شاملاً التقاعد أو التأمينات، مع إدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.

تجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن سوف يبدأ في إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين من دعم البرنامج لدفعة شهر ديسمبر الجاري يوم الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر.