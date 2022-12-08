أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي ، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصل اليوم إلى الرياض لحضور القمة "العربية – الصينية" الأولى.

وقال "راضي" إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة "العربية- الصينية"، تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين.

وأشار المتحدث الرسمي، أن برنامج الرئيس السيسي بالرياض، يتضمن أيضًا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووصل أمس الأربعاء رئيس الصين شي جين بينغ، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة، بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.