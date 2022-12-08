انضمام كرواتيا إلى نظام #شنغن.. ورفض طلبي رومانيا وبلغاريا

استخدمت النمسا حق النقض «الفيتو» ضد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة «شنغن» الخالية من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ووافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل، على انضمام كرواتيا إلى «شنغن»، الذي ستتوسع منطقته لتشمل 23 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عدده 27 دولة، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا.

وقال وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر خلال الاجتماع: « أعتقد أنه من الخطأ توسيع نظام لا يعمل في العديد من الأماكن».

وتسمح منطقة «شنغن» للأشخاص الذين يسافرون بين الدول الأعضاء فيها بالعبور دون الحاجة إلى إظهار جواز سفر أو تأشيرة.