مستشار اقتصادي: اقتصاد #المملكة لم يتأثر بشكل كبير رغم الظروف العالمية خلال السنوات الأخيرة

قال المستشار الاقتصادي يحيى السليمان، إنه كلما زاد عدد الموظفين السعوديين وانخفضت البطالة كلما أصبح لدينا امكانية أفضل لأداء اقتصادي متنوع.

وأضاف في لقاء ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن اقتصاد المملكة لم يتأثر بشكل كبير رغم الظروف العالمية خلال السنوات الأخيرة والتضخم الذي ضرب اقتصادات العالم.

في السياق، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي جهاد العبيد، إن المملكة استطاعت أن تمر من الأزمات العالمية بالإصلاحات الهيكلية التي قامت بها، والمرونة في التحرك المالي الحكومي، وبرامج الرؤية.

وأضاف أن الميزانية موجهة لتنمية الفرد، وتستهدف استمرار المشاريع الكبرى وتعزيز سلاسل الامداد، وتوزيع مصادر الدخل.