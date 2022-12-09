فيديو.. متحدثة #البيت_الأبيض تغادر مؤتمراً صحفياً بعد مشادة كلامية مع مراسل لإحدى القنوات  

وقعت مشادة كلامية بين متحدثة البيت الأبيض "كارين جان بيير"، ومراسل صحفي لإحدى القنوات التلفزيونية، مما اضطرها إلى إنهاء المؤتمر ومغادرة المؤتمر.

وقال الصحفي: "هل يمكنني طرح سؤال حول القمة الأمريكية الإفريقية؟، لترد " كارين" لماذا من الصعب إعطاء فرصة لطرح سؤال حول القمة الأمريكية الإفريقية، في حين أن الرئيس الأمريكي يقابل 50 قائدا إفريقيا؟".

Karine Jean-Pierre abruptly ends today's press briefing when @simonateba won't stop talking pic.twitter.com/GUOobVgpie — Aaron Rupar (@atrupar) December 8, 2022

وردت عليه متحدثة البيت الأبيض قائلة: "هذا ليس بالأمر الصعب".

واستمر الصحفي في طلب فرصة لطرح سؤاله عن القمة الأمريكية الإفريقية، قبل أن ترد عليه قائلة : "حاولت الإجابة عن سؤالك لكنك لم تدعني".

ورد الصحفي مرة أخرى: "دعيني أطرح سؤالا"، لكنها تجاهلته وغادرت غرفة الإحاطة قائلة: "حسنا، شكرا جميعا، إلى اللقاء غدا".