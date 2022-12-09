النفط يتجه لانخفاض أسبوعي 10%

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، على الرغم من أن كلا الخامين القياسيين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية وسط مخاوف من ضعف الآفاق الاقتصادية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة مما قد يؤثر على الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 1216 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.20 دولار للبرميل بارتفاع خمسة سنتات. وسجل خام برنت أدنى مستوى له في 2022 هذا الأسبوع، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، إلى 71.88 دولار للبرميل.

ويتجه خاما القياس لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 10 بالمئة لكل منها، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي لهما بالنسبة المئوية منذ أغسطس آب وأبريل نيسان على الترتيب.

وأدت أنباء عن إغلاق خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إنرجي الكندية في الولايات المتحدة نتيجة تسرب إلى ارتفاع قصير الأمد أمس الخميس، لكن الأسعار تراجعت في النهاية إذ رأت السوق أن الإغلاق لن يستمر طويلا.

وتجاهلت السوق تكدس ناقلات النفط التي تمنع السلطات التركية عبورها من البحر الأسود إلى البحر المتوسط.

وفي الصين، قال خبراء اقتصاد إن ارتفاع عدد إصابات كورونا سيضعف على الأرجح النمو الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الرغم من تخفيف بعض القيود، مما يؤدي إلى انتعاش ولكن في وقت لاحق في عام 2023.

