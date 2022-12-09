هل أطاحت قطة بـ #البرازيل من #كأس_العالم2022 في #قطر؟ #البرازيل_كرواتيا

خروج صادم للمنتخب البرازيلي من مونديال قطر 2022 على يد منتخب كرواتيا عرف بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ"لعنة القطة"، لكن كيف حدث ذلك؟.

مساء الخميس وفي أثناء حديث لاعب منتخب البرازيل فينسيوس جونيور في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البرازيل وكرواتيا جلست أمامه على منصة المؤتمر "قطة"، فقام أحد مسؤولي المنتخب البرازيلي بإبعادها بطريقة فظة.

هذه الطريقة أثارت غضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا ذلك عقابا للاعبي منتخب البرازيل.

وخرج منتخب البرازيل من بطولة كأس العالم على يد كرواتيا بضربات الترجيح في الدور الربع النهائي بكأس العالم بقطر.