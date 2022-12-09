مخيمات مؤثثة ومجهزة لمبيت العائلات من زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

هيّأت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة الذي يقام تحت شعار " همة طويق " في منطقة الصياهد الجنوبية، موقعًا خاصًا ومخيماً لإقامة الزوار من العائلات .

وتحتوي منطقة مخيم مبيت العائلات على 12 مخيمًا (بيت شعر)، مجهزة بكل المستلزمات من دورات المياه والمجالس والإنارة والكهرباء وكامل الأثاث مع عدد من الوسائل الترفيهية، تترواح أحجامها من 160 مترًا مربعًا إلى ما يتجاوز الـ200 متر مريع.

وترفع نسبة الإشغالات لمخيمات العائلات، بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع لتصل متجاوزة الـ95%.وتحرص إدارة المهرجان على توفير كل سبل الراحة للزوار والمشاركين من خلال خيام المبيت والمطاعم ومحلات المستلزمات الشخصية بشتى أنواعها.