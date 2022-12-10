أمن_الطرق: 3 شروط لعبور #منفذ_سلوى #عاجل

أكد أمن الطرق، أنه سيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح دخول لدولة قطر وحجز موقف في الجانب القطري، ومن ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي.

وكان المرور السعودي، أكد أنه سيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح دخول لدولة قطر، وحجز موقف في الجانب القطري، ومن ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي.

وكانت وزارة الداخلية القطرية، قد أعلنت إلغاء شرط الحصول على بطاقة هيا لدخول أراضيها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها غير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم.

وقالت الداخلية القطرية، في بيان: إنه سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة عبر منافذها المختلفة دون الحاجة إلى بطاقة هيا لغير حاملي تذاكر المونديال اعتبارا من يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.

وأوضحت هذه الخطوة تأتي في سياق جهود إتاحة الفرصة للزوار من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات كأس العالم والفعاليات الترفيهية فيها خلال الفترة المتبقية من البطولة.