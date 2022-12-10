الأطفال يستغلون إجازة نهاية الأسبوع في حضور منافسات #مهرجان_الإبل

استثمر الأطفال إجازة نهاية الأسبوع المدرسية لحضور فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق»، في منطقة الصياهد جنوب الرياض.

ومثَّل المهرجان فرصة للأطفال وطلاب المدارس لحضور منافسات شلفا ولي العهد مجاهيم، وجل الأصايل، اليوم السبت، والاستمتاع بمشاهدة الإبل وهي تستعرض أمام لجنة التحكيم، وحماسة الملاك لتحقيق المراكز الأولى.

ووثق الأطفال في أروقة المهرجان ذكرياتهم مع الإبل، والتقطوا الصور الفوتوغرافية معها.

فيما شكَّل المهرجان فرصة للآخرين من السياح الذين حضروا أرض الصياهد، للتعرُّف على الإبل وما تشكله عند العرب من قيمة ثقافية.

كما خيمت الأجواء العائلية على فعاليات المهرجان، الذي شهد توافد أعداد كبيرة من الأسر، وذلك بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع.

وتوقعت اللجان المنظمة أن يتواصل الإقبال الجماهيري على المهرجان، الذي لوحظ ارتفاع أعداد زواره منذ يوم أمس الذي صادف بداية العطلة الأسبوعية، ما أتاح الفرصة لعدد كبير من العائلات بالقدوم للمهرجان مصطحبين معهم أطفالهم، ما أضفى جوًا أسريًا مميزًا على الأجواء.