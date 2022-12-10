انجاز تاريخي.. المغرب يتأهل لنصف نهائي كأس العالم

كتب منتخب المغرب التاريخ وتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بالفوز على البرتغال بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الثمامة ضمن منافسات ربع نهائي المونديال، بهدف سجله يوسف النصيري برأسية قوية سكنت الشباك، ليقود النصيري منتخب المغرب للتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية.

وسيواجه منتخب المغرب الفائز من فرنسا ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، ليواصل المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي نجاحاته في مونديال 2022.

شهدت الدقيقة 5 شهدت تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للبرتغال بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جواو فيليكس برأسية قوية تصدى لها الحارس ياسين بونو ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وبعد مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الأول للمباراة شهدت محاولات من لاعبي البرتغال لخلق ثغرات في الدفاعات المنظمة من لاعبي المغرب.

وفي الدقيقة 42 تمكن يوسف النصيري من خطف هدف الفوز لصالح المنتخب المغربي، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق يحيى عطية الله إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها يوسف النصيري برأسية رائعة وضعت الكرة داخل الشباك.

وشهدت الدقائق الاخيرة من زمن شوط اللقاء الأول ضغط قوي من لاعبي البرتغال على دفاعات المغرب بحثا عن هدف التعادل.

وفي شوط اللقاء الثاني شهدت ضغط هجومي متواصل كن لاعبي المنتخب البرتغالي ومع دخول كريستيانو رونالدو في الدقيقة 51، أصبح منتخب البرتغال أخطر وأهدر بالفعل كريستيانو فرصة هدف بعد انفراد سدد الكرة من خلاله قوية لكن ياسين بونو حارس المغرب تصدى بنجاح.

وحاول بيبي أن يسجل برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تأتي الكرة بجوار القائم، ثم تم طرد وليد شريدة لاعب المغرب في الدقيقة 93 من عمر المباراة، بعد حصوله على إنذارين.

وانتهي اللقاء بفوز المغرب على البرتغال وتنجح في التأهل لدور نصف النهائي، وفي انتظار المتأهل من لقاء فرنسا وإنجلترا، وسط دفاع قوي من المنتخب المغربي.