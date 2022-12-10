الحسابات الوهمية تجتاح “LinkedIn”.. إحصائية صادمة

تعاني منصة "لينكد إن" من انتشار ‏الحسابات الوهمية، شأنها شأن منصات مواقع التواصل الاجتماعية الأخرى.

وقال تقرير صادر عن الشركة، إنه خلال الفترة بين 1 يناير و30 يونيو الماضيين، تم اكتشاف وإزالة أكثر من 21 مليون ‏حساب وهمي من منصة ‏LinkedIn‏.‏

وأوضحت الشركة أيضاً أن نحو 95.3% من الحسابات الوهمية تم إيقافها عن ‏التسجيل بواسطة أدوات مؤتمتة، كما أن الشركة رصدت زيادة بنسبة 28% في ‏الحسابات الوهمية.‏

وتجدر الإشارة إلى أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك كان قد قرر تعليق صفقة ‏استحواذه على منصة ‏Twitter‏ (قبل إتمامها لاحقاً) بسبب ما وصفه بوجود نسبة ‏كبيرة من الحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعي.‏