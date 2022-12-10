الحسابات الوهمية تجتاح “LinkedIn”.. إحصائية صادمة

تعاني منصة "لينكد إن" من انتشار الحسابات الوهمية، شأنها شأن منصات مواقع التواصل الاجتماعية الأخرى.
وقال تقرير صادر عن الشركة، إنه خلال الفترة بين 1 يناير و30 يونيو الماضيين، تم اكتشاف وإزالة أكثر من 21 مليون حساب وهمي من منصة LinkedIn.
وأوضحت الشركة أيضاً أن نحو 95.3% من الحسابات الوهمية تم إيقافها عن التسجيل بواسطة أدوات مؤتمتة، كما أن الشركة رصدت زيادة بنسبة 28% في الحسابات الوهمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك كان قد قرر تعليق صفقة استحواذه على منصة Twitter (قبل إتمامها لاحقاً) بسبب ما وصفه بوجود نسبة كبيرة من الحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعي.