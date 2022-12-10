رئيس هيئة كفاءة الإنفاق: ميزانية المملكة عكست ما تحقق من تنمية متوازنة في أرجاء البلاد

رفع الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على ما حققته المملكة من مستوى متقدم من الاستدامة المالية والنمو المستمر، واستقرار قادرٍ على مجابهة التحديات العالمية والمتغيرات، بفضل من الله ثم بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها الـمُسدّدة، وذلك بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م.

وقال العوجان إن ميزانية الخير والعطاء للعام المالي 2023 عكست التنمية المتوازنة في جميع أرجاء البلاد، وحققت مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هيكلة إعداد الميزانية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث برهنت الميزانية على نجاح برنامج الاستدامة المالية في تغيير أسقف الإنفاق، ليكون محورًا أساسيًّا في التخطيط وتأسيس البنية التحتية وتطوير السياسات والاستثمار، وانعكس إيجابيّا على الميزانية العامة لهذا العام.

وأشاد بما حققته الجهات الحكومية من مساهمة كبيرة في تحقيق التوازن المالي والتقدم نحو الاستدامة المالية، خصوصاً ما بذلته من جهود لبلوغ درجة عالية من التميز المؤسسي والكفاءة الرأسمالية والتشغيلية، مشيرًا إلى أن الشراكة الناجحة والتعاون المستمر بين الجهات الحكومية أدى إلى خلق أثرٍ مالي خلال السنوات الماضية بلغ 540 مليار ريال حتى نهاية 2021م، حيث أعادت الجهات الحكومية توجيهها للإنفاق على المشاريع ذات الأولوية والتي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتلبي تطلعات المملكة شعباً وقيادة نحو الازدهار الاقتصادي والرفاه لسكان المملكة.

وأوضح أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تعتز بالشراكة الناجحة والتناغم العالي بين الجهات الحكومية والهيئة، الأمر الذي قاد إلى عمل دؤوب لإيجاد فرص رفع كفاءة الإنفاق، ورفع جودة التخطيط والإدارة للمشاريع والمرافق الحكومية، ومبادرات الجهات المتعددة في مجال كفاءة المشتريات والشراء الإستراتيجي، وأكد تطلّع الهيئة وجميع الجهات إلى تحقيق المزيد في السنوات القادمة، وفقًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة المتوائمة مع البرنامج المالي ورؤية 2030.