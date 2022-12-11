حكم بالإعدام ثانٍ ضد متظاهر في #إيران.. و #العفو_الدولية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

يصر النظام الإيراني على ضرب القوانين الدولية بعرض الحائط، فيعدما اعدمت متظاهر يوم الخميس الماضي، دون محاكمة ، صادقت المحكمة العليا في إيران، على حكم بالإعدام بحق متظاهر ثانٍ .

وفي أول تعليق منها على الحكم ،اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن إصدار السلطات الإيرانية حكم الإعدام على متظاهر ثان "انتهاك صارخ" للقانون الدولي.

وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر، إن حكم الإعدام صدر بحق المتظاهر الإيراني سهند محمد زاده.

ووصفت المنظمة عقوبة الإعدام بأنها "اعتداء مروع على الحق في الحياة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد".

كما أضافت المنظمة أن حكم الإعدام بحق محمد زاده صدر بعد محاكمة صورية وبعد أقل من شهرين فقط من اعتقاله.