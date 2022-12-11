ارتفاع أسعار #الذهب اليوم في #المملكة.. وعيار 24 يسجل 216 ريال للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد، بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 189.57 ريال 50.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 162.49ريال، 43.33 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.66 ريال، 57.78 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 198.60 ريال، 52.96 دولار.

سعر الجنيه الذهب في المملكة

ووصل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1516 ريالاً بما يعادل (404 دولارات).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1588 ريالاً بما يعادل (423 دولاراً).

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1733 ريالاً بما يعادل (462 دولاراً).