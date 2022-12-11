كريستيانو رونالدو يعلق على الاعتزال دوليا بعد الخسارة أمام المغرب

أصدر البرتغالى كريستيانو رونالدو بيانا رسميا تعليقا على خسارة فريقه أمام المغرب فى دور الثمانية بنهائيات كأس العالم 2022 التى تستضيفها مدينة الدوحة القطرية

وحجز منتخب المغرب مقعده بين الكبار فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه الثمين على البرتغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

جاء بيان رونالدو كالتالى: "كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا. لحسن الحظ ، فزت بالعديد من الألقاب ذات البعد الدولي ، بما في ذلك البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان حلمي الأكبر.

لقد قاتلت من أجل ذلك، لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم. في المباريات الخمس التي سجلتها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عامًا، كنت دائمًا بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي. اترك كل شيء في الميدان. لم أدر وجهي أبدًا إلى القتال ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم.

للأسف ، انتهى الحلم بالأمس. أريدكم جميعًا أن تعرفوا أن الكثير قد قيل ، وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير أبدًا. كنت دائمًا مناضلاً من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي.

ليس هناك الكثير لقوله الآن. شكرا لك البرتغال. شكراً قطر كان الحلم جميلاً واستمر.. الآن ، نأمل أن يكون الطقس جيدًا ويسمح لكل شخص باستخلاص استنتاجاتهم الخاصة.