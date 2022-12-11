الأرصاد: رفع «التنبيه المتقدم» إلى «تحذير» بشأن أمطار #مكة_المكرمة

أعلن حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، رفع درجة «التنبيه المتقدّم» إلى «تحذير» بشأن العواصف الرعدية المصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

وأوضح «القحطاني» على «تويتر»، اليوم، أن هذا التحذير يشمل: العاصمة المقدسة، والجموم، وبحرة، والكامل، وذلك حتى العاشرة من صباح غدٍ الإثنين.

وتوقع متحدث «الأرصاد» امتداد الحالة إلى المحافظات الساحلية، خلال هذه الليلة وصباح الغد، داعياً الجميع للتقيد بتعليمات الجهات المعنية.

بينما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حتى العاشرة صباح غداً الإثنين.