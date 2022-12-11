تعليق_الدراسة.. هل كمية الأمطار المتوقع هطولها على المناطق ستكون مماثلة لحالة #جدة؟ #عاجل

كشف المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني عن آخر التوقعات لحالة الطقس في جدة والأمطار المتوقعة.

وقال في مداخلة لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية": "قرار تعليق الدراسة يخص وزارة التعليم، والمركز الوطني للأرصاد دوره تحديد مستوى الحالة وايضاح بعض المعلومات".

وأضاف: "الحالة الجوية المشار لها حالياً على الرياض والقصيم مشمولة بأمطار متوسطة حتى الآن؛ لكن قد ترقى بعد ذلك".

وأجاب على سؤال "هل كمية الأمطار المتوقع هطولها على بقية المناطق ستكون مماثلة لحالة جدة التي اتخذت فيها قرار تعليق الدراسة؟"، قال: "مجمل الأمطار ستكون متوسطة، لكن بعض المدن الحساسة قد لا تستوعبها، وبعض المدن يستوعب كمية أكبر، وقياس الهاطل المطري مهمة المركز، فالمركز يتعامل مع ما يهبط من السماء لكن التعامل على الأرض مسؤولية الجهات المتعاملة معها".