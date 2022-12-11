على طريقة كأس العالم 2022.. تطبيق نظام الوقت الفعلى فى الدورى السعودى

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطبيق نظام الوقت الفعلى فى المباريات، الذى يتم تطبيقه حاليا خلال مواجهات كأس العالم 2022 المقامة فى قطر، وذلك بداية من الجولة المقبلة من المسابقة.

وتُستأنف مباريات الدوري السعودي، يوم 15 ديسمبر المقبل، بمباريات الجولة التاسعة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" فإنه سيتم تطبيق الوقت الفعلي للمباريات الدوري السعودي ابتداء من الجولة المقبلة على غرار كأس العالم 2022.

وأضافت الصحيفة أن لجنة الحكام شرحت في ورشة العمل التي عُقدت اليوم الأحد، الحالات التي يتم على أثرها احتساب الوقت بدلا من الضائع.