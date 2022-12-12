دراسة: مشروبات “الكافيين” تعرضك للإصابة بالنوبات القلبية

حذر اختصاصي بأمراض القلب من أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يسبب تناولهم الكافيين نوبة قلبية حادة وأحيانا مميتة.

وأوضح الاختصاصي الدكتور أيدار شارافييف في حديث لصحيفة روسية أن تناول القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن يمكن يؤدي الكافيين لدى بعض الأشخاص إلى الإصابة بنوبة قلبية حادة قصيرة المدى، بيد أنها أحيانا قد تكون مميتة.

وتابع قائلا: "هناك أشخاص يستقبل جسمهم الكافيين بسهولة، فيمكنهم تناول القهوة والخلود للنوم، ولكن عند غيرهم "يعالج" الكافيين ببطء وبصورة سيئة في جهاز الهضمي، حتى إن ضربات قلبهم تزداد عند تناولهم أي مشروب يحتوي على الكافيين، لذلك لا يمكنهم النوم.

وأكد أن هذا يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل إلى عدم انتظام ضربات القلب، لأن تعرضهم الحاد للكافيين لفترة قصيرة يمكن أن يسبب نوبة شديدة وأحيانا قاتلة.