هيئة_الإعلام_المرئي_والمسموع: ضبط 1360 مخالفة إعلامية خلال نوفمبر

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، أنه حرصًا على الالتزام بتنظيمات وضوابط العمل الإعلامي، ومن خلال جولاتها الرقابية والمتابعة، تم ضبط أكثر من 1300 مخالفة إعلامية، خلال نوفمبر، من بينها 20 مخالفة لترخيص ‎موثوق

واستعرضت الهيئة عبر انفوجرافيك على تويتر ، اليوم الاثنين، أرقام المركز الموحد لضبط المخالفات الإعلامية خلال شهر نوفمبر 2022، وجاءت كالتالي:

157 عدد الجولات الرقابية.

1360 عدد المخالفات الإعلامية.

20 عدد مخالفات مرصودة لممارسة العمل الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موثق.