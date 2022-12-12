هيئة_الإعلام_المرئي_والمسموع: ضبط 1360 مخالفة إعلامية خلال نوفمبر

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، أنه حرصًا على الالتزام بتنظيمات وضوابط العمل الإعلامي، ومن خلال جولاتها الرقابية والمتابعة، تم ضبط أكثر من 1300 مخالفة إعلامية، خلال نوفمبر، من بينها 20 مخالفة لترخيص موثوق
واستعرضت الهيئة عبر انفوجرافيك على تويتر ، اليوم الاثنين، أرقام المركز الموحد لضبط المخالفات الإعلامية خلال شهر نوفمبر 2022، وجاءت كالتالي:
157 عدد الجولات الرقابية.
1360 عدد المخالفات الإعلامية.
20 عدد مخالفات مرصودة لممارسة العمل الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موثق.