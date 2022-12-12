المملكة أنفقت 5.1 مليار ريال على حوافز #الصناعات_العسكرية المحلية في 2021 و2022 #ملتقى_الميزانية2023

قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، اليوم الاثنين، إن المملكة أنفقت 5.1 مليار ريال (1.4 مليار دولار) على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين.

وأضاف "العوهلي" أن الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022. وجرى توزيع 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبو خالد، إن الشركة ستركز في السنوات المقبلة على الأنظمة المسيرة والرادارات والأمن الإلكتروني.

وتوقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" أن تسهم بـ 95 مليار ريال في الناتج المحلي في 2030.