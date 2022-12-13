أسعار_النفط ترتفع بفعل تراجع #الدولار واضطراب الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم الثلاثاء، على خلفية اضطرابات في الإمدادات والتراجع الحاد للدولار، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.59 دولار، أي 2.04 بالمئة، إلى 79.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1438 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.35 دولار، أي 1.85 بالمئة، إلى 74.52 دولار.

وهبط مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع الشهر الماضي، مما يعزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وتيرة رفع أسعار الفائدة غدا الأربعاء.

ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب، وتلقت السوق دعما من حالة عدم اليقين التي تحيط باستئناف الإمدادات عبر خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، الذي يتم من خلاله شحن حوالي 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة، بعد غلقه الأسبوع الماضي.

وفع إغلاق خط الأنابيب التوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر، ومن المرتقب صدور بيانات من معهد البترول الأمريكي عند الساعة 2130 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.