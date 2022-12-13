مختص يحذر من عمليات تكميم المعدة: لها مضاعفات جسدية ونفسية

أكد استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، أن عمليات تكميم المعدة لها مضاعفات جسدية ونفسية.

وقال خالد النمر، في مقابلة مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن عملية قص المعدة ليست نزهة ولها مضاعفات كثيرة، مشيرا إلى أنه لا غنى عن الوعي والأكل الصحي.

وأضاف استشاري أمراض القلب، أن الانتظام على تناول الطعام الصحي والحمية الغذائية يحمي من السمنة، مؤكدا أن الأشخاص أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض ليس لديهم وعي صحي كالأغنياء.

وأوضح النمر أن أصحاب الدخل المنخفض يعتمدون على الوجبات السريعة كثيرا ولذلك يتعرضون للأمراض.