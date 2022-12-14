8 خطوات لتحديث بيانات #حساب_المواطن برقم #الهوية

أكد حساب المواطن ، على أهمية تحديث البيانات ، ووضع مجموعة من الضوابط والشروط لتحديد المواطنين المستحقين للدعم.

وأوضح أن تحديث البيانات يكون في حالة طرأ أي تغيير عليها، والإفصاح عن كامل الدخل للمستفيدين.

وأشار إلى أن الهدف من التحديثات هو تغيير أي معلومات جديدة تطرأ على المستفيد من الدعم، وكتابة جميع مصادر الدخل الشهري لكل أفراد الأسرة المسجلة في البرنامج.

وقال برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على تويتر إن هناك أهمية كبيرة للتأكد من دقة بيانات الدخل حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق من الدعم.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

من أهم البيانات التي يحتاج البرنامج تحديثها هي مصادر الدخل الشهري، ورقم الهاتف الجوال لسهولة التواصل مع المستفيد، والحساب البنكي للمواطن في حالة تغييره، ويستطيع المواطن إجراء عملية التحديث كالتالي:

– فتح الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

– كتابة بيانات التسجيل وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

– الضغط على زر استكمال الطلب.

– كتابة جميع البيانات المطلوبة في الموقع.

– الضغط على أيقونة المتابعة

– إدراج جميع المستندات الرسمية التي تثبت صحة البيانات.

– الضغط على أيقونة تحديث.

– كذلك يستطيع أيضا كل مستفيد من برنامج حساب المواطن تحديث البيانات، عن طريق زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتباع الخطوات الموضحة.