السوق_السعودي يرتفع 1.4%.. و #تاسي يتداول فوق مستوى 10350 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 1.4%، والتي تعادل 150 نقطة، ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 10350 نقطة.

وقاد ارتفاع السوق السعودي خلال تعاملات اليوم، قطاعا البنوك و الطاقة بشكل رئيس، وسط ارتفاع جماعي للقطاعات.

وكان الأكثر دعما على حركة السوق أسهم أرامكو المرتفعة 2.2 في المائة، ثم مصرف الراجحي الموتفع 2.7 في المائة. فيما سجل سهم "أمريكانا" في جلسته الثالثة بالسوق السعودي مكاسب 3.6 في المائة. أما حركة بقية الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 155 شركة، بينما تراجعت أسهم 19 شركة.

وكانت الأسهم الأمريكية قد ارتفعت أمس الثلاثاء بعد أن عززت زيادة أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين، التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ قريبا في خفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة.