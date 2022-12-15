أكثر من 81 مليون مصلي في #المسجد_النبوي منذ غرة محرم

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عن عدد المصلين في المسجد النبوي الشريف، منذ غرة شهر محرم للعام الجاري 1444 هجرية.

وقال الشيخ «السديس»: «ولله الحمد، بلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي الشريف، ابتداءً من غرة شهر محرم إلى التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1444هـ، أكثر من 81 مليون مصلي ومصلية».

وأشار إلى تسجيل أكثر من 8 ملايين مصلي ومصلية في الروضة الشريفة والحرم القديم. بينما بلغ إجمالي عدد الزائرين للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، أكثر من 7 ملايين زائر.

وأضاف أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي سخرت كافة الخدمات للمصلين والزائرين، وذللت كل المعوقات، من خلال جميع إداراتها، وعبر تضافر الجهود لتوفير جميع سبل الراحة لهم، ليؤدو عبادتهم بكل يسر وراحة.

وقدم شكره لجميع منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ولرجال الأمن، على جهودهم المباركة الجليلة، سائلاً المولى عز وجل أن يجازيهم بالإحسان إحسانًا، ويكتب لهم الأجر والثواب.

وأوصى ببذل المزيد من الجهود وتكثيف الأعمال لخدمة المسجد النبوي وزائريه، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.