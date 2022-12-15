كاس تؤجل قضية فيتوريا ضد النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" قررت تأجيل قرارها النهائي مرة أخرى في قضية المدرب روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر والسابق للنصر والتي يطالب فيها بمبلغ 18 مليون ريال.

وقال القانوني الرياضي السعودي أحمد الشيخي في تصريحات نشرتها الصحف السعودية اليوم الخميس: "هذا التأجيل لصالح نادي النصر من ناحية أن القضية ستخرج من الفترة الشتوية الحالية، وسيتبقى على النادي تسديد مستحقات البرازيلي جوليانو دي باولا فقط، ليتمكن من رفع منع التسجيل

وكان البرتغالي روي فيتوريا، الذي قاد النصر لمدة موسم واحد، تقدم بشكوى رسمية ضد النادي السعودي للحصول على أمواله البالغة 18 مليون ريال سعودي بعد رحيله عن الفريق