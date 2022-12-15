بوتين: مركز إلكتروني لتحديد #أسعار_الغاز خلال شهور

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وزراء ومسؤولين في خضم التحدث بشأن التعاون في مجال الغاز مع تركيا: إنه قد يتم إنشاء منصة إلكترونية لتحديد أسعار الغاز للمستهلكين الأوروبيين خلال أشهر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأوضح بوتين أنه سيتم من خلال هذه المنصة بشكل كبير، تحديد السعر النهائي (للغاز) بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، واصفًا ما فعلوه عبر منصاتهم بـ"الجنون".

وتابع أن البنية التحتية التركية للغاز "لديها قدرات جادة" لإقامة مركز للغاز خلال السنوات المقبلة.