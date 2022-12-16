غضب واسع بعد تصريحات محلل مغربي بشأن استضافة المملكة لـ #كأس_العالم #عاجل

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريحات المحلل المغربي أسامة بن عبدالله، الذي رد على سؤال، عم إذا كانت السعودية قادرة على تنظيم كأس العالم بقوله: "السعودية قادرة على تنظيم صلاة الجمعة في مكة المكرمة فقط"..!!.

ولاقت هذه التصريحات غضبًا واسعًا على منصة "تويتر"، وقال أحد المغردين: "هذه إشادة وفخر للسعودية وأهلها، إدارة الحشود من سنين السعودية تديرها باقتدار، ولا هو بس في صلاة الجمعة عندك موسمي الحج والعمرة سنوياً ملايين الزوار تنظمهم وبدقة متناهية".

وقال آخر: "أكثر دولة قادرة على إدارة الحشود هي المملكة العربية السعودية، التي لها تاريخ مشرف وخبرة واسعة على مدار عشرات السنين في تنظيم الوفود في أقل مدة".

وأضاف ثالث: "المملكة العربية السعودية لها من الإمكانيات الهائلة مالية، أمنية، بشرية ولوجستيكية ماهي قادرة به لتنظيم أكبر التظاهرات العالمية، ومن قال غير ذلك فهو إما جاهل أو حاقد كان من كان".