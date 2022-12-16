مهرجان_الإبل.. حضور جماهيري لافت في أول أشواط الهجيج

شهد أول أشواط الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلقت فعالياته ظهر اليوم، حضورًا جماهيريًا كبيرًا حرص على مشاهدة فعاليات الشوط الذي حظي بمشاركة 10 ملاك في فئات "الشعل والصفر والحبش".

وأضفى التنافس الكبير لشوط الهجيج حماسًا جمـاهيريًا كبيرًا أثبت مدى شعـبية هذه المنافسة، وحـب هذه المسابقة التي أسهمت في المحافظة على هذا الموروث، وترسيخه في نفوس أبناء الجيل الحالي، والتعرف عليه عن قرب؛ من خلال حضور منافسات أشواطه التي يمتد عليها السباق على مدى 18 كم على أرض المهرجان بالصياهد الجنوبية.

وتشكّل مسابقة الهجيج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد في قطاع الإبل، وكذلك من ناحية الاهتمام بسلالاتها، بل صعد بأسعارها إلى قرابة النصف مليون ريال، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أصبح هناك اهتمام بسلالات الإبل المتميزة بالسباق وشراء فحولها وإنتاجها، وإقبال كبير من قبل كبار ملاك الإبل، حيث عملت لجنة الهجيج في هذا الجانب على وضع العديد من الخطط التطويرية التي أسهمت في اتساع دائرة المشاركة، ودفعت الجماهير لحضور منافسات المسابقة عن قرب.