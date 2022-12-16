الأونكتاد: ارتفاع #أسعار_الغذاء في 2022 تاريخي وغير مسبوق

أعلن برنامج الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، اليوم، أن عام 2022 شهد ارتفاعا تاريخيا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.

وأعرب الأونكتاد، في بيان، عن القلق إزاء ارتفاع أسعار القمح، وما يصاحبه من تخفيضات في قيمة العملات المحلية للدول النامية ، وارتفاع فواتير وإرداتها ، ما يمثل تحديا للأمن الغذائي على مستوي العالم ، لا سيما للدول المستوردة للغذاء.

وأشار أنه على عكس ما حدث في أزمات الغذاء السابقة ، فان الدول النامية تواجه الآن عبئاً مزدوجاً، حيث يدفعوا أسعارًا أعلى، مقابل المواد الغذائية التي يستوردونها ، وهذه الزيادة تتفاقم بسبب انخفاض قيمة عملاتهم مقابل الدولار الأمريكي، ما يؤدي أيضا إلى تأكل الهامش المالي الذي تحتاجه العديد من البلدان النامية للتعافي من جائحة " كوفيد - 19 ".