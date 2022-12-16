اليمن: مقتل 3 مدنيين بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي جنوب الحديدة

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن ثلاثة من المدنيين الأبرياء قتلوا وأصيب طفل بجروح خطيرة، في إنفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في قرية المقانع بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، في حصيلة جديد لضحايا الألغام التي زرعتها المليشيا بشكل عشوائي في المدن والقرى والمنازل والطرق العامة والأسواق والمساجد.

وأضاف الإرياني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القتل اليومي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف المحافظات من زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي وقصف المدن والأحياء السكنية والمنازل بقذائف المدفعية والهاون، ونيران القناصة”.

وتابع وزير الإعلام اليمني: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبين بمغادرة مربع الصمت والقيام بمسئولياتهم القانونية والإخلاقية في إدانة أعمال القتل وغيرها من الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق أبناء تهامة، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا”.