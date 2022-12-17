توضيح من « #حساب_المواطن» بشأن إضافة تابعين فوق سن الولاية #عاجل

أوضح برنامج "حساب المواطن" الإجراء المتبع حال تقديم المطلقة طلبًا للتسجيل في البرنامج للحصول على الدعم ولديها تابعين أكبر من سن الولاية.

وأبان "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر "خدمة المستفيدين"، أنه في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية (18) عامًا، وغير مضافين لدى الاب بإمكان الأم إضافة الأبناء وإرفاق" شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم".

وكانت مواطنة قد أرسلت استفسارًا، تساءلت فيه عن أن لديها تابعين فوق سن العشرين، وتريد إضافتهم للبرنامج، لكونها مطلقة.