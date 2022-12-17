أساتذة بجامعة طهران: اللوائح التأديبية الجديدة بالجامعات تقمع الطلاب

أبدى 90 أستاذا في جامعة طهران، اعتراضهم على اللوائح التأديبية الجديدة في الجامعات الإيرانية.

وقال الأساتذة إن اللوائح التأديبية أزالت العديد من حقوق الطلاب، مشيرين إلى أن “اللوائح التأديبية تهدف إلى نزع اعترافات قسرية من الطلاب المحتجين”.

وتابع الأساتذة حسب ما نشرته قناة “العربية” مساء اليوم السبت، إن اللوائح التأديبية الجديدة في الجامعات تعد أداة لقمع الطلاب.

وبعث 90 أستاذا في جامعة طهران للعلوم الطبية، رسالة إلى رئيس الجامعة، طالبوه فيها بإلغاء اللوائح التأديبية الجديدة للطلاب.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس الجامعة حسين قناعتي: "لقد تم تعديل اللوائح بطريقة تخالف تخفيف الإجراءات التأديبية، كما أزالت العديد من حقوق الطالب.. وركزت على سرعة الإجراءات وأثرها الوقائي من خلال تشديد العقوبات".

ونشبت احتجاجات عارمة في جميع أنحاء إيران خلال الفترة الماضية، قابلها الأمن الإيراني بالقمع والعنف ضد المتظاهرين.