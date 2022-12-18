قطر: نرفض ادعاءات الفساد.. وتقييد الحوار يضر بـ #الأمن_العالمي #عاجل

قال بيان من دبلوماسي في بعثة قطر إلى الاتحاد الأوروبي: إن الدوحة ترفض بشكل قاطع الادعاءات التي تربط حكومتها بأي تجاوزات، موضحًا أن قطر تعرضت حصرا للانتقاد والهجوم في التحقيق المتعلق بالبرلمان الأوروبي.

وأضاف أن تقييد الحوار والتعاون مع قطر قبل انتهاء التحقيق سيؤثر سلبا في الأمن الإقليمي والعالمي، متابعًا: "نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة البلجيكية لم تبذل أي جهد للتواصل مع حكومتنا لتقصي الحقائق".

وأدانت قطر الأحد تحقيقا بشبهة الفساد أطلقته بلجيكا، وتعليقا لوصول ممثلي الدوحة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤثر "سلبا" في العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي.