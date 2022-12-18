مجلس_التعاون: قرار البرلمان الأوروبي بشأن #البحرين يستند لإدعاءات مزيفة

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، الذي يأتي استمرارًا لادعاءات ومعلومات مزيفة غير دقيقة للإساءة لسمعة مملكة البحرين.

وأعرب «الحجرف» عن التضامن مع مملكة البحرين حيال الادعاءات الواردة في القرار، والبعيدة كل البعد عن الواقع، مثمناً ومقدراً التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والنظام القضائي البحريني.