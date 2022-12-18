تقرير يكشف عن “خسائر مهولة” لأوروبا بعد تخليها عن الغاز الروسي

كشف تقرير صحفي عن أن خسائر أوروبا بتخليها عن الغاز الروسي بلغت تريليون دولار.

وقال وكالة "بلومبيرغ"، إن هذه الكلفة سببها ارتفاع أسعار الكهرباء للشركات والمستهلكين الأوروبيين.

كما توقعت أن هذا ليس سوى بداية لأكبر أزمة طاقة في العقود الأخيرة حيث أنه بعد فصل الشتاء ستكون مخازن الغاز فارغة، وفي ظروف الحد الأدنى من إمدادات الغاز الروسي، سيكون من الصعب ملئها.

وأشارت إلى أن الوضع المتوتر حول توريد الغاز المسال إلى أوروبا سيستمر على الأقل حتى عام 2026، لتتمكن قطر والولايات المتحدة من زيادة إنتاجهما من الغاز.